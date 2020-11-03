Пожар в детском саду Саянска предотвращен: пожарные благодарят воспитателей за профессионализм

Пожар в детском саду Саянска 3 ноября: эвакуированы 122 ребенка. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Вовремя сработавшая пожарная сигнализация и профессионализм сотрудников детского сада позволил избежать трагедии в Саянске. Пожар в детском саду Саянска произошел утром 3 ноября. Именно в этот момент, сработал сигнал тревоги и поступил на пульт пожарно-спасательной службы города Саянска.

"На момент прибытия первых подразделений горел светильник в помещении плавательного бассейна, расположенного на первом этаже двухэтажного кирпичного здания. Пострадавших нет", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Светильник сгорел, потолок закоптился, в помещении бассейна нужен ремонт. Вот, собственно, и все итоги пожара. Ребятишки даже не успели испугаться.

- Масштабы происшествия были сильно преувеличены, - говорит мэр города Саянска Олег Боровский. - В результате короткого замыкания лампы освещения в бассейне был поврежден светильник на потолке, небольшой участок вокруг светильника закоптился. Сработала автоматическая пожарная сигнализация, по сигналу которой в детский сад прибыли силы пожарно-спасательного гарнизона. Сигнал пожарным поступил в 10.54. Еще до прибытия пожарных персоналом детского сада были предприняты действия, необходимые по инструкции.

Воспитанники в это время находились на прогулке, в соответствии с распорядком дня, то есть в эвакуации не было необходимости.После прогулки дети вернулись в детский сад, образовательный процесс продолжился в обычном режиме. У родителей воспитанников детского сада нет повода для беспокойства. Учреждение работает в штатном режиме.