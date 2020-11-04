ХК Ермак обыграл Ижсталь в овертайме Фото: Анна ПОПОВА

ХК Ермак одержал вторую победу подряд на домашнем льду. Накануне ангарчане обыграли одного из лидеров чемпионата - Нефтяник из Альметьевска. А 4 ноября они с трудом одолели ижевскую Ижсталь.

"На первых минутах игра была равной, но потом ижевчане повели в счете и навязали нам свое видение игры - 1:2, - сообщили в пресс-службе ХК Ермак. - Ангарчане пытались что-то им противопоставить, но не получилось - еще и штрафной буллит заработали".

За 10 минут до окончания основного времени счет на табло был 3:1 в пользу ХК Ижсталь. Однако оранжевая дружина смогла собраться и выдала невероятный по результативности игровой отрезок, благодаря которому ангарчане сравняли счет за 3 минуты до финального свистка. Игра перешла в овертайм, который продлился чуть меньше двух минут - с передачи Матвея Заседы шайбу в ворота ижевчан забросил Евгений Соловьев. 4:3, ХК Ермак побеждает и поднимается на 20 строчку в турнирной таблице.