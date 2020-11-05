11 подозреваемых в торговле наркотиками осудят в Иркутске

Участников этнической наркогруппировки будут судить в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Собрали свой «коллектив» из 11 человек на этнической основе. Следователи установили, что лидером группы наркоторговцев была 49-летняя жительница столицы Приангарья. Вместе со своими родственниками и друзьями, возраст которых от 28 до 49 лет, женщина продавала запрещенные вещества, делая «закладки» в Иркутске и Черемхово. Всех их задержали в апреле прошлого года и поместили под стражу.

«В целях конспирации злоумышленники в общении друг с другом использовали псевдонимы, периодически меняли средства мобильной связи, сим-карты и банковские счета, оплата за запрещенные вещества производилась безналичным расчетом», - отмечают сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области

В доме главаря – той самой 49-летней подозреваемой – нашли 30 граммов наркотиков, у ее сына – еще 10. Также были обнаружены электронные весы, материал для фасовки, телефоны, сим-карты, 70 000 рублей. Больше года продолжалось расследование: проведено 50 экспертиз, опрошено более 120 свидетелей. Накануне уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…..» – более 70 томов – направлено в суд.

«Организатору инкриминируется совершение четырнадцати эпизодов противоправной деятельности», - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ Приангарья. – «Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет».

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