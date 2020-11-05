Подростки с игрушечным пистолетом совершили налет на ювелирный магазин в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Дерзкий налет на ювелирный магазин на улице Сухэ-Батора произошел в Иркутске. В помещение ворвались двое мужчин, и наставив пистолет на сотрудника, крикнули: «Это ограбление!». Один из менеджеров успел быстро нажать тревожную кнопку, и уже через несколько минут на место приехал экипаж охранного предприятия. Налетчиков задержали. Прибывшие полицейские выяснили, что ими оказались подростки из Улан-Удэ, которые размахивали игрушечным пистолетом.

- Просто зашли прикольнуться, - объяснил поступок один из задержанных юношей.

- Позже, на железнодорожном вокзале задержали еще троих их сообщников, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Все пятеро подростков приехали в Иркутск 30 октября на маршрутке из Улан-Удэ. В Бурятии они числились как пропавшие без вести. Двое из них уже попадались полицейским. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Решается вопрос о заключении двух задержанных под стражу. Остальных поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Иркутске.