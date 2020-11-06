19 человек с коронавирусом умерли в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области за прошедшие сутки от коронавируса умерли еще 18 человек, и один человек с этим же диагнозом умер от других болезней. Об этом утром 6 ноября сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией в регионе.

- Подтвержденных случаев инфицирования 26014 (+253), в том числе госпитализировано 4246(+7), выздоровело 20304 (+124), умерло 509 (+18), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 123 (+1), - сообщается на сайте правительства Иркутской области.

Таким образом,общее число умерших с коронавирусом - 632 человека. Большинство заболевших, к счастью, выздоравливают.

Добавим, что наибольший прирост заболевших COVID-19 за сутки зафиксирован в Братске, Ангарске и Иркутске. По общему числу зараженных с начала пандемии лидирует Иркутск.

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