Кафе ка Качугском тракте под Усть-Ордынским поджег брат хозяйки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семейные ссоры и распри до добра не доводят. Временами они доводят до криминала. Вчера вечером пожарные успели вовремя вынести газовый баллон из горящей кухни придорожного мотеля на Качугском тракте неподалеку от поселка Усть-Ордынский. Не сделай они этого - быть бы взрыву и от гостиницы ничего бы не осталось, могли пострадать люди.

"Дознавателями МЧС России установлено, что посетитель комплекса в пьяном виде начал скандалить с персоналом. Закрылся на кухне, поджег или специально замкнул электропроводку, в результате чего вспыхнул холодильник. Прибывший экипаж полиции задержал подозреваемого, проводятся следственные мероприятия", - сообщают ГУ МЧС по Иркутской области.

В полиции региона быстро выяснили, что виновник всего этого - 52 -летний брат хозяйки заведения, явившийся в мотель под хмельком. Он задержан и доставлен в полицию. Теперь отвечать за семейный скандал придется в соответствии с УК.