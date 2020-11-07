16 485 тестов на COVID-19 будут делать в Иркутской области к 15 декабря. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области очень высокая заболеваемость коронавирусом. По общему числу поставленных диагнозов регион на первом месте в Сибири и одном из первых в стране. Между тем, в обозримом будущем ситуация всерьез не улучшится, в декабре в Приангарье всегда начинается еще и подъем гриппа. А это значит, что надо максимально нарастить тестирование. Такую задачу и поставил глава региона Игорь Кобзев. Названа и дата, к которой надо увеличить количество анализов - 15 декабря.

"По-прежнему много сообщений в социальных сетях об отсутствии лекарств в аптеках и проблемах с прохождением тестов на COVID-19. Очень много подобной информации приходит и в мою интернет-приемную. Люди жалуются на невозможность сдать тесты на коронавирус как платно, так и бесплатно. Коллеги, время очень сложное, прошу реагировать оперативно на информацию, которая идет от людей",-подчеркнул он на заседании оперативного штаба.

Как доложила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова, на сегодняшний день тестирование на коронавирус проводят 13 лабораторий. Наращивать их мощности запланировано в три этапа. По данным на 7 ноября, ежесуточное количество тестов составило 10 075 (5 125 делают бесплатно и немногим меньше, 4950 платно).

Через месяц с небольшим, к 15 декабря, это число вырастет до 16 485 в сутки. Распределение будет примерно поровну: 8 135- за бюджетные средства и остальное за плату. К тому времени будут работать 15 лабораторий.

Также Игорь Кобзев поставил задачу закрепить лаборатории за определенными территориями.