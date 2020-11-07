«Байкал-Энергия» крупно проиграла московскому «Динамо» в первом матче нового сезона Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» неудачно начали новый сезон в Суперлиге. На домашнем льду новенького ледового дворца «Байкал», иркутяне крупно проиграли московскому «Динамо» со счетом 2:6. Отметим, что эта встреча проходила без зрителей на трибунах.

Заявку на победу гости сделали уже в первом тайме, отправив в ворота иркутского голкипера Григория Лапина три мяча. Отличились Антон Шевцов, Артем Бутенко, и Янис Бефус. Наша дружина смогла ответить на это одним точным ударом Ивана Соловьева.

Во втором отрезке команды забили в ворота друг друга такое же количество мячей. Динамовцы отличились еще трижды, а иркутяне вновь смогли сделать один точный удар усилиями Игоря Вассермана. Уверенная победа подопечных хорошо знакомого иркутским болельщикам Евгения Иванушкина.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 10 ноября. На домашнем льду бело-синие примут «Мурман».