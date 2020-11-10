Запрещен проезд грузовиков в час пик в Иркутске: список улиц Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Грузовики с разрешенной массой более 5000 тонн, тракторы и самоходные машины с 20 ноября этого года не смогут ездить по улицам Иркутска в часы пик: это с 07.00 утра до 10.00 и с 16.00 до 20.00.

По каким улицам запрещен проезд:

Запрещен проезд грузовиков в час пик в Иркутске: список улиц

Как уточнили в мэрии города, запрет не распространяется на пассажирские перевозки, на машины, помогающие следить за состоянием дорог, на доставку грузов для предотвращения или ликвидации последствий ЧС или стихийных бедствий, на военные автомобили, а также на транспорт перевозящий продукты, животных, лекарства, топливо, семена, корма, удобрения, почтовые отправления и грузы.

Также проезд разрешен ТС, вывозящим мусор, устраняющим свалки, проводящим ассенизаторские работы и машинам АСС, МЧС, медслужб с опознавательными знаками и сигналами.

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