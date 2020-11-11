Выставка картин, созданных в технике горячей эмали, откроется в Иркутске. Фото предоставлено Иркутским художественным музеем

В Галерее сибирского искусства под таким названием 12 ноября начнет работу выставка одного из ведущих художников декоративно-прикладного искусства Дальнего Востока Валерия Леватаева. Гости музея смогут увидеть 40 работ, созданных в технике горячей эмали. Каждая - яркая, глубокая и завораживающая.

- Фигуративный экспрессионизм в эмалях Валерия Леватаева явление довольно редкое в современном изобразительном искусстве, поэтому его работы всегда узнаваемы своей образностью, творческой манерой и безукоризненностью исполнения, - делятся сотрудники галереи. - Неизменно они привлекают внимание зрителей и получают высочайшую оценку искусствоведов.

Заслуженный художник России выработал свой уникальный стиль, показав новые возможности станковой эмали. Стоит отметить, что авторский процесс создания картин из эмали очень трудоемкий и сложный. Свои работы Валерий Васильевич «выпекает» в специальной печи. Согласитесь, интересно? Для тех, кто хочет узнать подробней о создании таких картин, в галерее 14 ноября проведут экскурсию. Начало в 14.00. Обязательна предварительная запись. Не забывайте про масочный режим.

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