Зарплаты врачей в ковидных госпиталях Иркутской области около 330 тысяч рублей в месяц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врачи находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Работают едва ли не круглосуточно и очень рискуют, сами подхватывая инфекцию. Сегодня на сессии Законодательного Собрания Иркутской области заместитель министра здравоохранения региона Елена Голенецкая озвучила суммы заработной платы медицинского персонала региона.

-Уровень заработных плат медиков сегодня очень разный, - отметила Елена Голенецкая. - Выплаты зависят от того, где работают медики. В ковидных госпиталях врач получает около 330 тысяч рублей в месяц . Если терапевт принимает больных на участке в поликлинике по месту жительства - 70-80 тысяч рублей в месяц. Если на участке, но среди его пациентов есть больные коронавирусом - 120-150 тысяч рублей.

Соответственно различается зарплата медсестер и санитарок. Выплаты медикам сегодня компенсируют риск и чрезвычайные условия работы. И докторов по-прежнему не хватает. В больших городах, где условия труда лучше, укомплектованность больниц кадрами держится на уровне 80%, а в отдаленной и сельской местности с суровым климатом - 30-40%.

В Заксобрании обсуждается вопрос региональных надбавок докторам, так как принцип оплаты труда тех, кто работает с больными коронавирусом, на федеральном уровне изменится, им будут платить за фактически потраченное время.

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