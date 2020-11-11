Беременным с COVID-19 оказывают помощь в Иркутском перинатальном центре

Беременным с с COVID-19 оказывают помощь в Иркутском перинатальном центре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Беременных и рожениц, которые заразились коронавирусом, везут в перинатальный центр Иркутска со всей области. Здесь есть все возможности оказать им качественную помощь, сберечь жизни и матери, и малыша.

– Роженицы, имеющие положительный тест на ковид направляются в инфекционный госпиталь, развернутый в нашем подразделении на Горького, 36, – уточняет главный врач ГПЦ Ирина Ежова. – Если появление на свет ребенка ожидается в ближайшее время, они размещаются в специализированных мельцеровских боксах. Там же и принимаются роды. Если женщина заболела на более ранних сроках беременности, то на лечение она помещается в дородовое отделение, которое располагается по этому же адресу.

В перинатальном центре подготовлены три мельцеровских бокса, изолированных от других помещений. В среднем в течение суток рожает 2–3 женщины с подтвержденным диагнозом COVID-19.

– После родов маму отправляем в стационар лечиться от ковида, а ребенка – в Ивано-Матренинскую детскую больницу, в отделение патологии новорожденных, – пояснила Ирина Ежова. – Бывает, что и новорожденный также инфицируется, тогда он находится в детской больнице до выздоровления. Здорового же ребенка, по согласию матери, могут забрать домой родственники.

Чтобы матери, проходящие лечение от ковида, не потеряли молоко, у них поддерживается лактация. Выздоровев, они могут кормить ребенка грудью.