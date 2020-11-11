Дворняга насмерть растерзала ребенка во дворе дома. Врачи помочь не смогли. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жуткая трагедия разыгралась в Бурятии. Дворняга, охраняющая дом, насмерть растерзала свою маленькую хозяйку. Медикам спасти ребенка не удалось.

"По предварительным данным, потерпевшая проживала в поселке Заиграево в частном доме вместе с родителями. Днем 10 ноября девочка одна играла во дворе дома. За несколько минут до трагедии ее отец ушел в гости к другу, мать осталась в доме, занималась хозяйственными делами. Когда мужчина вернулся домой, то во дворе дома обнаружил дочь лежащей возле будки беспородной собаки, которую семья держала на цепной привязи для охраны территории дома", - рассказывают обстоятельства трагедии в СУ СКР по Бурятии.

Отец повез истерзанного ребенка в больницу, но спасти малышку врачам не удалось, она умерла. Убитые горем родители уверяют, что собака, злая по отношению к чужим, дружелюбно относилась к дочери и та ее не боялась, а охотно играла. Вывод из всего это, увы, один - большая агрессивная собака это опасно. И что произойдет в голове у животного в очередной сосент, не предскажешь.

Следователи СК разбираются в обстоятельствах этого дела.