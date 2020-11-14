Отключение света в Иркутске 15 ноября 2020: адреса, когда дадут электричество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске 15 ноября 2020 пройдет в Ленинском и Правобережном районах Иркутска. Электричества не будет от 30 минут до девяти часов. Отключат подачу электроэнергии для проведения плановых диагностик и, если потребуется, ремонта.

«В редких случаях, когда выполнение ремонтных работ требует в процессе больше времени, срок отключения может быть увеличен», - сообщают сотрудники Иркутской Электросетевой компании.

Отключение света в Иркутске 15 ноября 2020 запланировано в домах на улицах Генерала Доватора, Новаторов, Мира, Олега Кошевого, Марии Ульяновой, Панфилова, Полетаева, Баррикад, Зимняя, Ленская, Сарафановская (см. таблицу)

Отключение света в Иркутске 15 ноября 2020: Ленинский район

Отключение света в Иркутске 15 ноября 2020: Ленинский район. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 15 ноября 2020: Ленинский район. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 15 ноября 2020: Правобережный район

Отключение света в Иркутске 15 ноября 2020: Правобережный район. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 15 ноября 2020: Правобережный район. Фото: ИЭСК

Читайте также:

"Число больных не уменьшается, медики работают, сжав зубы": в Бурятии снова закроют все рестораны и торговые центры. Последние новости о коронавирусе в Бурятии на 14 ноября (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08