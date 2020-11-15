Программу изучения байкальских нерп утвердили в Иркутской области и Бурятии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ученые Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН при поддержке Фонда «Озеро Байкал» разработали программу исследования байкальской нерпы. Она рассчитана до 2025 года и нацелена на изучение современного состояния популяции эндемика. Об этом сообщает Фонд «Озеро Байкал» в своем аккаунте в Instagram.

За пять лет ученые намерены выяснить, как нерпа использует акваторию Байкала: в каких местах озера тюлени добывают себе пищу, где устраивают лежбища и размножаются. Помимо этого, будут исследоваться пути миграции нерпы, ее численность, состояние местообитании уникального животного.

- В конечном итоге, исследование должно установить, насколько благополучна популяция нерпы на Байкале, - отметили в Фонде. – Будут изучаться демографические, генетические, гормональные характеристики эндемика.

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