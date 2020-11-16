Пара полярных сов появилась в зоосаде Иркутска. Фото: Иркутский Зоосад

В зоосаде Иркутска накануне образовалась совиная пара. К полярному самцу, приехавшему в наш город из Сургута, подселили сову из иркутской зоогалереи, куда она попала после травмы – у самки отсутствует часть крыла.

«У самца травм нет, он был рожден в зоопарке Сургутского эколого-биологического центра», - рассказали в зоосаде.

В природе полярные совы живут парами, так что такое стечение обстоятельств можно назвать счастливым. Специалисты уверяют, что у пернатых даже может появиться потомство.

«В первый день знакомства птицы разошлись в разные концы вольера и даже не пытались приблизиться друг к другу», - говорят зоологи. – «Но уже на следующее утро они уже сидели вместе, а при попытке нашего сотрудника приблизиться к самке новоявленный кавалер начал ее активно защищать».

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