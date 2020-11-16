Ковидный госпиталь отказался принимать больного коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из ковидных госпиталей Иркутской области отказался принимать больного коронавирусом. Об этом случае, на очередном заседании оперативного штаба рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Глава региона сообщил, что об истории ему рассказали в соцсетях.

- Несколько дней назад увидел комментарий о чудовищной ситуации, когда ковидный госпиталь отказался принимать больного у бригады скорой помощи, - говорит Игорь Кобзев. – В итоге больной находился несколько часов в машине, пока не нашли место в другом стационаре. Это совершенно недопустимая ситуация.

В связи с этой ситуацией, Игорь Кобзев еще раз попросил минздрав координировать работу со скорой помощью. По словам главы региона, запас коек для больных COVID-19 сейчас есть.

- Никто не должен отвергать те решения, которые уже приняли врачи скорой, - заключил Игорь Кобзев. – Да, неделю назад ситуация была сложной. Но, сейчас она стабилизировалась. Всем, кому показана госпитализация, направлены в больницы.