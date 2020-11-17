0, 5 % школьников Иркутска заразились коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В школах Иркутска дистанционный режим обучения введен до 20 ноября включительно. Мониторинг заболеваемости проводится в учебных заведениях ежедневно.

«С сентября подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией у 423 учащихся в 310 классах, что составляет 0,5% от общего числа обучающихся», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Что касается сотрудников школ, то по данным на 16 ноября, 299 болеют коронавирусом. Все они на больничных. Конечно, дистанционное образование не может полноценно заменить очную форму обучения. Но в условиях пандемии – это вынужденная мера применена, чтобы снизить нагрузку на медучреждения города. Ведь в Иркутске с начала распространения COVID-19 регистрируются наибольшее число заражений.

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