«Байкал-Энергия» обыграла «Строитель» из Сыктывкара. Фото: Анна ПОПОВА

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» добились очередной победы в домашней серии игр Суперлиги. На родном льду арены «Байкал» бело-синие обыграли «Строитель» из Сыктывкара со счетом 4:2.

Первый тайм матча закончился вничью. Соперники отправили в ворота друг друга по два мяча. В составе иркутян точные удары нанесли Рауан Исалиев и шведский легионер Мартин Ландстрем. У гостей отличились Денис Горячев и Алексей Ничков. Во втором отрезке забивали уже только хозяева льда. Победу нашей команде принесли забитые мячи, которые на свой счет записали Вадим Чернов и Иван Соловьев.

После этой победы «Байкал-Энергия» с 9 набранными очками, находится на 5 месте в турнирной таблице. Следующий матч иркутская дружина проведет в гостях. 21 ноября наши парни сыграют в Нижнем Новгороде с местным «Стартом».