Рекордное число больных коронавирусом выздоровело в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

916 человек выздоровели от коронавируса в Иркутской области за сутки! Это рекорд! Такой большой цифры счастливых бывших пациентов Приангарье не видело ни в первую, ни во вторую волну новой коронавирусной инфекции.

Но остальным жителям региона расслабляться пока рано. Ежедневно выявляют еще не малое количество случаев новых зараженных, и их число так же продолжает расти. Сегодня, 18 ноября, еще у 265 заболевших подтвердился COVID-19. Общее число подтвержденных случаев инфицирования возросло до 29 116. Большинство заболевших – 23 579 (за сутки плюс те самые 916) – выздоровели.

В больницах по данным оперативного штаба остаются 4701 пациент, более пяти с половиной тысяч зараженных лечатся амбулаторно. К несчастью, 18 ноября стало известно, что область потеряла еще 19 человек: причиной смерти 18 стал коронавирус, еще одного зараженного – другие болезни. Общее число жертв пандемии в Иркутской области уже 833: 701 умер от COVID-19, 132 – от иных заболеваний.

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