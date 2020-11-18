Шутник из Усть-Илимска в свой день рождения сообщил о взрыве на складе хлора

Шутка, которая привела к уголовному делу. Житель Усть-Илимска, выпив в свой 44-й день рождения, решил повеселиться, позвонил в диспетчерскую службу, и сообщил о том, что нашел записку со странным текстом. В ней он прочитал, что якобы в скором времени будет взорван склад хлора на целлюлозном заводе.

Оператор ЕДДС передал информацию в полицию. Специалисты осмотрели склад, но ни записки, ни тем более взрывных устройств там не нашли. Так как горе-шутник звонил со своего сотового телефона, вычислить его труда не составило. В отношении него было возбуждено уголовное дело. На днях сибиряк, которому явно теперь не до смеха, услышал приговор суда.

- Ему назначено ограничение свободы на 1 год, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда. – Мужчине запрещено изменять место жительства или пребывания, выезжать за пределы города без разрешения.