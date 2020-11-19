Возможности телемедицины планируют использовать в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области создают единую информационную систему по вопросам COVID-19. Она будет настроена на взаимодействие с жителями региона.

«Должна быть четкая обратная связь медицинских учреждений с пациентами, чтобы информация передавалась без перебоев, - отметил глава Приангарья Игорь Кобзев. – «Модель такая: если я не дозвонился до поликлиники, звонок автоматически переадресуется на горячую линию, а там со мной начинают работать специалисты».

Проработать создание такой системы должны до 30 ноября. В нее включат поликлиники и лаборатории, ковидные госпитали. Также в Приангарье рассматривают возможность применения телемедицины.

«Чтобы пациенты могли в режиме реального времени получать помощь специалистов», - отмечают региональные власти.

В ближайших планах – оснастить медучреждения Иркутской области телефонами с многоканальной связью.

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8 (3952) 43-55-55 - телефон горячей линии, пока что - с 19 ноября - здесь можно получить общую справочную информацию.