Стало известно, когда школы в Иркутске вернутся к очному обучению Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Школы в Иркутске вернутся к очным занятиям уже с понедельника, 23 ноября. Такое решение приняли на заседании городского оперштаба.

- Дистанционное обучение не решает в достаточной мере проблему распространения коронавируса, - отметил заместитель мэра - председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников. - Учителя контактируют друг с другом на работу, по пути в школу и домой. Кроме того, при дистанционном обучении школьники имеют возможность свободно передвигаться по городу, посещать торговые центры, что увеличивает риск заболеваемости.

А в школах, отметили в мэрии, как раз-таки требования к безопасности во время пандемии соблюдаются, и все тщательнее. Малейшие симптомы болезни заметили у ученика? Его изолируют. Заболели многие? Директор школы и городской департамент образования могут при необходимости перевести отдельный класс или группу детей на дистанционку.

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