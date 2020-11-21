ХК «Ермак» проиграл «Дизелю» в Пензе. Фото: Татьяна ГЛЮК.

Хоккеисты ангарского «Ермака» потерпели поражение в очередном выездном матче Высшей хоккейной лиги. В Пензе «оранжевые» уступили местному «Дизелю» со счетом 1:5.

В первом периоде зрители увидели лишь одну заброшенную шайбу. Вперед хозяев льда вывел Данила Попов. Восстановить равновесие ангарчанам удалось во втором отрезке. Точный бросок нанес Денис Недилько. Правда, вскоре «Дизель» вновь вышел вперед усилиями Сергея Твердохлебова. Ну а третий период хоккеисты «Ермака» провалили. В ворота нашей дружины влетело еще три шайбы. Ответить на это сибиряки ничем не смогли. После этого поражения, ангарчане находятся на 22-м месте в турнирной таблице ВХЛ.

Следующий матч «Ермак» проведет 22 ноября. В Казани наши парни скрестят клюшки с «Барсом».