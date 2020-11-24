Пенсионерка перевела мошенникам более миллиона рублей в Иркутской области Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Жители Иркутской области продолжают попадаться на уловки мошенников, представляющимися сотрудниками банков. Так накануне пенсионерка из Братска перевела неизвестным сумму в 1 миллион 20 тысяч рублей. Ей позвонили «сотрудники безопасности банка».

- С ваших счетов пытаются похитить деньги? Сколько средств у вас на счету? Нужно срочно перевести их на «резервные счета», - рапортовали они.

Собственных сбережений у 62-летней женщины было более 100 тысяч рублей. Их она перевела мошенникам небольшими суммами на три номера. И ждала звонка от «банкиров». И они позвонили. Правда, на следующий день. Попросили помочь разоблачить сотрудников одного из филиалов, якобы последние похищают деньги клиентов. Братчанка согласилась.

«Пенсионерка оформила в указанном офисе кредит на 400 тысяч рублей, обналичила его, а деньги по той же схеме перевела на указанные номера», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Мошенникам показалось мало и этого. Через день они попросили сибирячку взять еще один кредит по другому адресу.

- В этом офисе, по нашим данным происходят утечки данных о клиентах, нам нужно проверить сотрудников, - предложили во второй раз «специалисты банка».

Женщина снова оформила кредит, уже на большую сумму, часть денег успела перевести преступникам. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

«Не принимайте на веру информацию, полученную по телефону от неизвестных лиц, кем бы они не представились», - предупреждают в очередной раз полицейские. – «Кладите трубку и звоните на «горячую» линию банка, указанного на банковских картах. Сотрудники банка никогда не будут требовать перевода ваших денег на другие счета».

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