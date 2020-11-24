Сибиряк пойдет под суд за регистрацию "красивого" номера мобильника. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вряд ли менеджер компании сотовой связи в Братске в реальности представлял себе, что за перерегистрацию чужого сотового на новый, "красивый", номер, его не только выгонят с работы, но еще и отдадут под суд. Однако уголовное дело за неправомерный доступ к охраняемой законом информации скоро будет рассмотрено.

"Как было установлено в ходе расследования, в апреле 2020 года менеджер компании, предоставляющей услуги сотовой связи, тайно осуществил доступ к клиентской базе абонентов и в обход существующих правил перерегистрировал «красивый» телефонный номер на имя своего знакомого. Настоящий владелец оказался заблокированным, а полные данные нового владельца в базу не внесены", - сообщает подробности ГУ МВД по Иркутской области.

Наверняка 22-летний житель Братска представлял себе, что ничего предосудительного не сделал. Почти. На самом деле не так. Изменение данных в клиентской базе подпадает под статью о неправомерном доступе к охраняемой законом информации с использованием служебного положения.