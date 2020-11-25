Двое 12-летних детей из Иркутской области ради шутки сообщили в полицию, что их похитили

Тревожный звонок поступил на днях в отдел полиции в Иркутске. Звонившие детские голоса сообщили о том, что их похитили. Полицейские быстро определили, что номер телефона, с которого звонили дети, зарегистрирован в одном из домов в поселке Оек. Сыщики выехали на место. Там и находились двое 12-летних мальчишек. Они рассказали, что на самом деле их никто не похищал. А в полицию они позвонили ради шутки.

- Сотрудники ПДН начали проверку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Детей теперь могут поставить на учет. С родителями школьников уже провели профилактические беседы.

Полицейские напоминают о том, что за ложный вызов пожарных, скорой помощи и других экстренных служб, шутникам грозит штраф.

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