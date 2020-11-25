Отключение света в Иркутске 26 ноября: адреса, сроки восстановления. Фото: Иркутская электросетевая компания Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жителям некоторых домов придется посидеть без электричества. Все потому, что отключение света в Иркутске 26 ноября лишит их радости от использования привычных бытовых приборов. Неудобства придется ощутить жителям всех округов города. Однако самый масштабный "блэкаут" ждет тех, кто проживает в Ленинском районе.

"Отключение света в Иркутске необходимо для того, чтобы специалисты смогли провести плановые ремонтные работы на электрических сетях, - сообщили в Иркутской электросетевой компании. - Неудобства сейчас обернутся для жителей этих домов более надежной подачей электроэнергии в будущем".

Чтобы уточнить, входит ли ваш адрес в список, по которому пойдет отключение света в Иркутске, изучите таблицы ниже. Обратите внимание на то, что из-за технических сложностей время полного восстановления электроэнергии может быть увеличено.

Отключение света в Иркутске 26 ноября: адреса, сроки восстановления. Фото: Иркутская электросетевая компания

Отключение света в Иркутске 26 ноября: адреса, сроки восстановления. Фото: Иркутская электросетевая компания

Отключение света в Иркутске 26 ноября: адреса, сроки восстановления. Фото: Иркутская электросетевая компания

Отключение света в Иркутске 26 ноября: адреса, сроки восстановления. Фото: Иркутская электросетевая компания

Отключение света в Иркутске 26 ноября: адреса, сроки восстановления. Фото: Иркутская электросетевая компания

Отключение света в Иркутске 26 ноября: адреса, сроки восстановления. Фото: Иркутская электросетевая компания

Отключение света в Иркутске 26 ноября: адреса, сроки восстановления. Фото: Иркутская электросетевая компания

Отключение света в Иркутске 26 ноября: адреса, сроки восстановления. Фото: Иркутская электросетевая компания