Самые востребованные профессии назвали в Министерстве труда Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Какие специалисты сейчас востребованы на рынке труда? Кого работодатели будут искать в ближайшем будущем? На эти вопросы корреспондентам NEWS.ru рассказали в Министерстве труда России. Сейчас в нашей стране работодатели буквально гоняются за менеджерами по продажам и закупкам. Кстати, готовы платить таким специалистам от 28 до 400 тысяч рублей в месяц.

Дальше идут продавцы с зарплатой от 20 до 150 тысяч целковых, строители по итогам третьего квартала нынешнего года заняли третью строчку рейтинга востребованных специальностей. Фирмы предлагают им трудоустройство за 20-100 тысяч «деревянных». Замыкают ТОП-5 рабочие в промышленности и водители. Первым готовы платить 22-140 тысяч рублей, последним – 40-270. Отмечается, что спрос на рынке труда восстанавливается.

Какие же специальности будут востребованы в 2021? Это врачи, фармацевты, продавцы, водители, повара. Полный список – здесь.

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