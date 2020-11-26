Вячеслав Федосеенко назначен начальником ГУ МЧС по Иркутской области. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Начальником ГУ МЧС России по Иркутской области стал полковник Вячеслав Федосеенко. Указ о его назначении на должность 25 ноября подписал Владимир Путин. Напомним, с октября 2019 года Вячеслав Федосеенко временно исполнял обязанности начальника регионального МЧС.

Кратко расскажем биографию Вячеслава Федосеенко. Он родился 26 сентября 1976 года в селе Хомутово. В 1997 году окончил Иркутскую высшую школу МВД России, в 2011 году - Восточно-Сибирский институт МВД по специальности «инженер пожарной безопасности». В 2016 году окончил Академию государственной противопожарной службы МЧС России на факультете руководящих кадров.

- Вячеслав Федосеенко не раз участвовал в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Он работал на тушении пожаров во время авиакатастроф самолетов АН-124 «Руслан, ИЛ-76ТД, и аэробуса А-310. В 2013 году участвовал в спасательных работах при ликвидации последствий авиакатастрофы самолета АН-12.

В коллекции Вячеслава Федосеенко несколько наград. Новый глава регионального МЧС награжден медалью МЧС России «За отвагу на пожаре», медалью «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».