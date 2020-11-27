Главбух школы в Братске оштрафована на 2 миллиона рублей за взятку Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Иркутской области накануне в суде состоялось рассмотрение уголовного дела по статье «Получение взятки должностным лицом в крупном размере». Обвиняемой по делу проходила главный бухгалтер коррекционной школы. Следователи собрали доказательства, что 38-летняя женщина получила взятку примерно в 390 тысяч рублей.

Денежное «вознаграждение» главбух получила от предпринимателя за заключение договора на поставку продукции для школы именно с ним.

«Средства предприниматель переводил с июня 2016 года до 7 ноября 2018-го не только на банковский счет бухгалтера, но и на счета иных лиц, указанных ею», - рассказали "КП"-Иркутск" в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Собранных улик оказалось достаточно, чтобы признать работника школы виновной. Да и сама подсудимая во всем призналась, помогала следствию. Судья назначил ей наказание в виде штрафа на 2 миллиона рублей и лишил права занимать организационно-распорядительные, административные должности на срок в 3 года.

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