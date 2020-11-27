За сутки в Иркутской области поставлено еще 277 диагнозов COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в Иркутской области с начала пандемии насчитывается 31 тысяча 538. За последние сутки на 27 ноября, это число выросло еще на +277 человек.

- Госпитализировано 4120 пациентов, сейчас в ковидных госпиталях лечится на 9 жителей региона больше, чем накануне, - сообщает данные на 27 ноября региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

При этом выписано в связи с выздоровлением сразу 367 жителей региона, перенесших инфекцию как в легкой, так и в тяжелой форме. Всего выздоровело 27836 человек.

К сожалению, не каждого удается спасти. Непосредственно от COVID-19 мы потеряли 845 человек, из них 16 - за минувшие сутки. От других заболеваний - 139 ( на 2 больше).

Напомним, принято решение об отмене новогоднего салюта, не будет торжественного открытия елки, не откроется резиденция Деда Мороза и Снегурочки. Об этом "КП"-Иркутск стало известно накануне.