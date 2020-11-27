"Знахарка" сняла с продавщицы в Иркутске порчу на 7 тысяч рублей и скрылась. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Это ж насколько доверчивым надо быть! Или гипноз? В Иркутске разыскивают "знахарку", которая, как стало известно "КП"-Иркутск, сняла с девушки-продавца порчу, а заодно забрала и 7 тысяч рублей. Наверное, больше не было. Теперь полицейские ищут целительницу, чтобы выяснить, насколько справедлив "гонорар" и не мошенничество ли это.

"Как установили полицейские, в минувший понедельник около 2 часов дня в помещение торгового зала, расположенного на улице Партизанской, зашла посетительница. В разговоре с продавцом, она заявила о негативном магический эффекте, который видит на собеседнице, и предложила снять порчу при помощи якобы имеющегося у нее целительского дара. Девушка-продавец передала незнакомке в общей сложности 7 тысяч рублей. Завладев деньгами, подозреваемая скрылась", - рассказывают подробности мошенничества в ГУ МВД по Иркутской области.

Когда девушка опомнилась, целительницы и след простыл. Но камеры видеонаблюдения магазина эмоциям не подвержены. Благодаря им появилось фото и приметы разыскиваемой. Возраст около 40 лет, рост 160-170 сантиметров, телосложение худощавое.