Стало известно, как будут учиться дети с 30 ноября в Иркутской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Решение о том, как именно занимаются дети в школах - очно или дистанционно, сейчас за администрациями самих территорий, которые оценивают эпидемическую обстановку в районе. Решения принимаются разные. Скажем, школьники Иркутска уже ходят в школу. А в Братске и Тулуне только что приняты решения.

- С 30 ноября пятиклассники братских школ выходят на очное обучение. Такое решение принято на уровне муниципалитета, - сообщает пресс-служба администрации Братска. - Согласно последнему распоряжению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, на очное обучение на этой неделе вышли 1,2,3,4, 9 и 11 классы. Право решать, какие из оставшихся на дистанте классы, продолжат заочное обучение, а какие выйдут в школы, глава региона оставил за муниципалитетами.

Почему решено отправить на очное обучение именно пятиклассников?

- Потому что эти дети вышли из начальной школы и адаптируются к новым условиям. Множество учителей, новых предметов — все это стресс. В связи с этим успеваемость может падать, - объяснил не самый стандартный подход к вопросу начальник департамента образования города Игорь Олекминский.

Чтобы облегчить ребятишкам задачу, их временно "приравняли" к начальной школе. Таким образом на дистанционке в Братске остались 6-8 классы.

Что касается Тулуна, где заболеваемость относительно невысокая, то там принято решение отправить всех школяров в учебные заведения с 30 ноября.