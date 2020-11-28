Черная пятница 2020 проходит скромнее, покупки не делают в кредит. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жить в кредит и на широкую ногу привыкаешь быстро. Сибирские регионы по традиции занимают сразу несколько позиций в топ-30 тех территорий, жители которых охотнее всего и на большую сумму влазят в долги по потребительским кредитам. чтобы купить смартфон поновее, мебель покруче, бытовую технику помощнее. Наконец, просто новую дорогую шубку. И платя потом годами. Черная пятница 2020 в Сибири это тоже всплеск потребительского безумия.

Но коронавирусная эпоха все изменила. Кредиты перестали давать просто так. Банкиры признали, что это уже невыгодно - торговать деньгами. Купить купят, а расплатятся ли?

«Падение выдачи потребительских кредитов в 3 квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказалось довольно существенным – более чем на четверть, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Риск-менеджмент банков по-прежнему придерживается консервативного подхода при кредитовании граждан. Все это привело к существенному снижению банками уровня одобрения кредитных заявок и, соответственно, количества выданных потребкредитов».

Смотрим более конкретно. В Иркутске, по сравнению с прошлым годом, займов выдали меньше на 26, 8%, примерно так "попридержали" в тратах жителей Новосибирска. Красноярск "обрезали" чуть меньше - на 25, 6%. А жителям Кемерова и вообще явно рекомендовано поумерить шопоголизм - сразу минус 29,7%.

Так что "Черная пятница" в этом году хоть и состоялась, но не такая щедрая и на свои кровные. Ибо деньги, конечно, банкиры продолжают выдавать. Но богатым, с хорошей кредитной историей, высокой зарплатой и надежным местом работы.

"Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы», - подтверждает и Викулин. И сразу заметна разница. Средние суммы кредитов в Иркутске выросли на 28,7%, до 189 тысяч рублей, а в том же Красноярске - до 232,6 тысяч и сразу на 37, 8%.

Тратят ли богатые деньги во время ажиотажа на Черной пятнице? Странный вопрос. Нет, конечно.