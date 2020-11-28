«Байкал-Энергия в гостях сыграла вничью с кемеровским «Кузбассом» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» потеряли очки в очередном выездном матче Суперлиги. В гостях бело-синие разошлись миром с кемеровским «Кузбассом». Встреча закончилась вничью 3:3.

Первый тайм получился не очень результативным, но зато закончился в пользу иркутской команды. Перед перерывом вперед нашу дружину вывел Андрей Прокопьев. В дебюте второго отрезка команды обменялись забитыми мячами. На гол кемеровчанина Дмитрия Аникина, точным ударом ответил наш Владислав Кузнецов. После этого «Кузбасс» вновь восстановил равновесие усилиями Вячеслава Швецова. Полузащитник «Байкал-Энергии» Руслан Тремскин на 68-й минуте вывел нашу команду вперед, но за 7 минут до финального свистка, хозяева льда сумели вырвать ничью благодаря четко исполненному 12-метрововму удару все того же Вячеслава Швецова.

Следующий матч «Байкал-Энергия», которая по-прежнему занимает 3-е место в турнирной таблице, проведет 1 декабря. В этот день нашу команду проэкзаменует лидер Суперлиги «Енисей». Встреча пройдет в Красноярске.