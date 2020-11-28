Девушка в Иркутске обматерила таксиста и ответила за это в суде. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дело было совсем недавно, в августе 2020 года. Именно тогда 21-летняя жительница Иркутска, вызвав такси, "художественно" высказала свое мнение о приехавшем водителе. Пока она выражала свое "мнение" простым русским матом, таксист снимал происходящее на сотовый телефон. А потом выложил смачный ролик в соцсети.

"Прокуратура района вынесла в отношении местной жительницы постановление о возбуждении дела об оскорблении, - сообщает подробности пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Отрицать произошедшее было бы глуп, тем более есть видео. Поэтому иркутянка признала свою вину и раскаялась. Хамство, мат и скандальное поведение в ее "исполнении" потянули на административное дело. Девушка обошлась небольшим штрафом в тысячу рублей. Кроме этого, ей пришлось пережить и много неприятных минут собственной "популярности".