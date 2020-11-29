За выезд на неокрепший лед оштрафовали жителя Бодайбинского района Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лед на водоемах в Иркутской области еще не окреп, а местные жители уже торопятся ездить по нему на автомобилях. Так, первый нарушитель попался сотрудникам МЧС на реке Витим в Бодайбинском районе, где ледовая переправа еще не открыта. На водителя составили административный протокол.

- Где-то лед уже встал, но в целом покров на реках еще крайне ненадежный для проезда по нему техники, - предупреждает начальник Центра ГИМС ГУ МЧС по Иркутской области Александр Козлов.

В 176 точках, где люди могут выйти на поверхность водоемов пешком или выехать на автомобилях, уже поставили запрещающие аншлаги и знаки. В Иркутске наиболее опасные места - это набережная и район нижнего бьефа плотины ГЭС.

Если же сибиряки на свой страх и риск выйдут на лед там, где это запрещено, то получат штраф от 500 до 1000 рублей. Должностные лица заплатят за нарушение от трех до пяти тысяч, а юрлица - от 20 до 50 тысяч рублей.

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