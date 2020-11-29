Госпиталь для лечения внебольничной пневмонии на 120 мест открыли в Шелехове Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Шелехове открыли новый, современный медцентр для лечения пациентов с внебольничной пневмонией. Он рассчитан максимум на 120 мест.

- В центре есть все необходимое для лечения и диагностики заболевших короновирусом, в том числе для лечения самых «тяжелых» больных, - рассказали в правительстве Иркутской области.

Так, каждая койка оснащена кислородом. Это значит, что даже зараженных с обширным поражением легких не придется сразу переводить в реанимацию. Хотя это отделение, конечно, тоже имеется и снабжено аппаратами искусственной вентиляции легких. Кроме того, в госпитале оборудован кабинет УЗИ и рентгенодиагностики и другие отделения. Что важно, в боксы для лечения пациентов нужно будет заходить через отдельные входы, а вентиляция оборудована в них оборудована отдельно.

Возможно, в центре также откроют дополнительную лабораторию для тестирования на COVID-19 и начнут там обучать медиков с других территорий Приангарья, как лечить коронавирус.

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