Смотрели бой Майка Тайсона и Роя Джонса, прощались с Марадоной: что вызвало интерес у сибиряков на неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Интернет позволяет узнавать многое, заглядывать в любую точку мира, узнавать новости, следить за событиями спорта, выходами кинопремьер, чем сибиряки с удовольствием пользуются. Так, на минувшей неделе с замиранием сердца поклонники бокса следили за боем легенд – Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего. Для многих эта схватка стала неожиданностью, ведь Тайсон не выходил на ринг с 2005 года. Естественно, фаната «Железного Майка» следили за боем, который прошел накануне – итог его здесь.

На втором месте в предпочтениях иркутян оказался детективный триллер «Взаперти». Фильм о гиперзаботливой матери уже можно посмотреть в кинотеатрах. Стоит отметить, что у сибиряков интерес к кинематографу соперничает со спортивным азартом.

На третьей строчке снова спорт, а именно Кубок мира по биатлону. А затем снова фильм. На этот раз «Пункт назначения. Аквапарк». И опять к спорту. Правда, на этот раз интерес вызван печальными событиями. На прошлой неделе весь мир прощался с Диего Марадоной. Бывшего игрока и тренера сборной Аргентины не стало 25 ноября. Ему было 60 лет.

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