Из-за миллионного долга по кредиту квартиру сибиряка продали с торгов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Квартира площадью 59 квадратных метров ушла с молотка. Имущество жителя города Усолье-Сибирское продали с торгов из-за невозвращенного кредита в 1.2 миллиона рублей.
Когда к судебным приставам поступило решение суда о взыскании денежных средств, они объяснили неплательщику, когда нужно уплатить долг и что случится, если в срок сделано этого не будет.
«Доводы должностного лица Управления были проигнорированы, в связи с чем судебным приставом составлен акт описи и ареста имущества, которое было передано на торги», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.
После продажи квартиры, вырученные деньги были переведены на счет банковской организации.
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