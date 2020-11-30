Из-за миллионного долга по кредиту квартиру сибиряка продали с торгов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Квартира площадью 59 квадратных метров ушла с молотка. Имущество жителя города Усолье-Сибирское продали с торгов из-за невозвращенного кредита в 1.2 миллиона рублей.

Когда к судебным приставам поступило решение суда о взыскании денежных средств, они объяснили неплательщику, когда нужно уплатить долг и что случится, если в срок сделано этого не будет.

«Доводы должностного лица Управления были проигнорированы, в связи с чем судебным приставом составлен акт описи и ареста имущества, которое было передано на торги», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

После продажи квартиры, вырученные деньги были переведены на счет банковской организации.

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