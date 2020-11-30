Названы районы Иркутской области, куда можно будет улететь дешевле. Фото: Иван ВИСЛОВ

Хорошая новость для северян. С Нового года улететь из Иркутска в Киренск можно дешевле обычного. Для пассажиров цены снижены на 30%

- Экономически обоснованный тариф за перевозку одного пассажира составил (без учета НДС) 7799,08 рублей, а тариф, который будет оплачивать пассажир, – 5500 рублей, - сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области. - Разницу авиаперевозчику возмещает субсидия из областного бюджета в сумме 43,5 млн рублей. Как пояснили в службе по тарифам Иркутской области, льготная цена на перевозку авиапассажиров начнет действовать с 1 января 2021 года.

Регулярные рейсы Ан-2 будут летать в Киренск 5 раз в неделю, это повысит транспортную доступность территории.

Кстати, доступнее станет не только этот маршрут. Всего скидки на оплату получат пассажиры на 10 направлениях, в том числе в пос. Казачинское, Маму, Ербогачен, города Усть-Илимск и Железногорск-Илимский. В список попадают и труднодоступные вертолетные рейсы.