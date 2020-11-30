Разыскиваются родные погибшего в войну под Воронежем Павла Ларионова. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Павел Прокопьевич Ларионов ушел на фронт из родного Иркутска в январе 1942 года. Скорее всего, родные считали его пропавшим без вести, так как в распоряжении военного комиссариата региона других сведений о бойце нет. Сейчас, благодаря стараниям поисковиков выяснилось, что солдат погиб в бою в районе села Перкопка под Воронежем.

"В военный комиссариат Иркутской области обратились представители правления Воронежской областной общественной организации ветеранов боевых действий «Патриот» с просьбой оказать помощь в розыске родственников погибшего участника Великой Отечественной войны Павла Прокопьевича Ларионова, 1914 года рождения. Розыск проводится в целях возможного возвращения на родину останков погибшего бойца для захоронения рядом с близкими" - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Известно, что до войны Павел и указанный в смертном медальоне погибшего брат Николай жили в центре Иркутска, в доме №30 на улице 3-го Июля.