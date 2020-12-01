810 школьников и студентов болеют коронавирусом в Иркутской области Фото: Иван ВИСЛОВ

В 135 общеобразовательных учреждений Иркутской области часть школьников учатся дистанционно. На удаленку они ушли из-за контакта с заразившимися коронавирусом. Всего в Приангарье COVID-19 подтвержден у 810 учащихся школ и вузов, больны также 377 педагогов и работников. Об этом рассказала накануне заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова. В связи с этим, на изоляции находятся более 5000 человек.

Что касается, детских садов, то в них работает максимальное количество дежурных групп. Их формируют исходя из необходимости и количества детей, чьи родители уже вышли на работу. На территории всей области из-за коронавируса закрыт только один детсад.

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