В ДТП на трассе "Сибирь" под Ангарском погиб водитель "УАЗ"-Патриот. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

ДТП на трассе "Сибирь" под Ангарском закончилось гибелью водителя. В обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. Известно пока не очень много.

- Тридцатого ноября около 16 часов на 1855 км. автодороги Р-255 «Сибирь» водитель автомобиля «УАЗ Патриот» допустил наезд на дорожное ограждение и опрокинулся, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Авария на трассе стала смертельной для 45-летнего мужчины, водителя машины. От полученных травм он умер на месте происшествия. Приехавшая скорая доставила в городскую больницу Ангарска пассажира, получившего различные травмы.

Задача сотрудников полиции, которые заняты выяснением всех подробностей произошедшей трагедии и того, что послужило причиной ДТП, установить, что произошло днем 30 ноября на трассе "Сибирь" под Ангарском.