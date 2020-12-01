Более 100 иркутских полицейских получили ключи от новых квартир. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В Иркутске более 108 полицейских улучшили свои жилищные условия, получив ключи от новеньких квартир. Среди новоселов участковые, инспекторы ГИБДД, сотрудники уголовного розыска, следователи. Теперь их семьи будут жить в только что построенном 12-этажном доме.

- Помимо них новоселье вскоре отпразднуют коллеги из Восточно-Сибирского окружного управления материально-технического снабжения, Восточно-Сибирского линейного управления на транспорте, а также Восточно-Сибирского института МВД, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Квартиры будут находиться у полицейских в служебном пользовании. Внутри каждого жилища уже готова чистовая отделка: постелен линолеум, поклеены обои, установлена сантехника, приборы учета, а также электроплита. Так что, сотрудникам останется только обставить новое жилье мебелью.