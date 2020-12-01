Коллективный иммунитет к коронавирусу в третий раз проверят в Иркутске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Иркутской области в очередной, уже третий раз, проверят в декабре. Об этом стало известно сегодня, 1 декабря, в ходе оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19 в Приангарье.

"Это станет третьим этапом исследования. Напомним, что по результату второго этапа исследования в регионе показатель коллективного иммунитета составил 12,1%, - сообщает пресс-служба администрации Иркутской области.

Тестирование на антитела для исследований изменения коллективного иммунитета каждый раз берут у одних и тех же 2700 добровольцев, что были отобраны еще летом, перед первым тестированием. Их выбирали так, чтобы было примерно одинаковое количество представителей всех возрастов, а также мужчин и женщин, жителей города и села. Тогда картина будет близка к реальной.

Первое тестирование, проведенное в июле, показало, что всего лишь у 5,6% жителей есть защита от вируса. Второе, в сентябре - уже 12, 1%. Вероятнее всего, новые данные повысят это число также минимум вдвое - за это время много людей переболело. К примеру, в Красноярском крае с летних 12,4% уровень коллективного иммунитета поднялся к осени до рекордной отметки в 65%.

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