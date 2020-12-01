Отключение света в Иркутске 2 декабря: адреса, сроки восстановления Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Без электричества придется посидеть жителям некоторых домов нашего города. Все потому, что отключение света в Иркутске произойдет 2 декабря. На этот раз проблемы с электричеством будут не такими масштабными и затронут не все районы города. Они коснутся только нескольких домов в Ленинском и Свердловском районах.

"Отключение света в Иркутске 2 декабря связано в первую очередь с необходимостью провести плановые ремонтные работы на участках электрических сетей, - сообщили в пресс-службе городской электросетевой компании. - Напоминаем, что временные перебои со светом обернутся более надежной подачей электричества в ваши дома в будущем".

Чтобы проверить, коснется ли вас отключение света в Иркутске, изучите таблицы, которые размещены ниже. В них указаны не только точные адреса, по которым ожидаются проблемы с электричеством, но и приблизительные сроки восстановления.

Отключение света в Иркутске 2 декабря: адреса, сроки восстановления. Фото: Иркутская электросетевая компания