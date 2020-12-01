«Байкал-Энергия» разгромно проиграла в гостях красноярскому «Енисею» Фото: Анна ПОПОВА

Первое разгромное поражение в сезоне потерпели хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии». В Красноярске бело-синие проиграли «Енисею» со счетом 1:8.

Серьезную заявку на победу хозяева льда сделали еще в первом тайме, отправив в ворота голкипера иркутян Григория Лапина четыре мяча. Отличились Егор Дашков, Тимофей Безносов, Адам Гилльям и Илья Лопатин. Наши хоккеисты отметиться хотя бы одним голом не смогли. Размочить счет «Байкал-Энергии» удалось в самом дебюте второго отрезка благодаря точному удару Вячеслава Вдовенко. Ну а после этого мячи влетали только в ворота иркутской команды. Красноярцы отличились еще четыре раза и довели дело до разгромной победы.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 8 декабря в Иркутске. На своем льду бело-синие примут «Ак Барс-Динамо» из Казани.