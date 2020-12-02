Учительница из Иркутска «подарила» мошенникам 2,5 миллиона рублей

Мошенники Иркутской области продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. Только за прошедшие сутки аферисты развели на деньги сразу 18 (!) сибиряков.

Одну из самых больших сумм в 2,5 миллиона рублей преступникам «подарила» учительница из Иркутска, которая наоборот пыталась подзаработать денег, играя на бирже. А вот 66-летней пенсионерке разбил сердце мужчина с сайта знакомств, с которым она переписывалась в сети. Он представлялся благотворителем из Америки и направил ей посылку из Германии. Для получения подарка попросил произвести серию платежей. Доверчивая сибирячка отправила 126 тысяч рублей, после чего фальшивый «америкэн-бой» исчез.

Владелец кофейни заплатил мошеннику, сообщившему, что к нему едут специалисты «санэпидемстанции». Для проверяющих нужно было приобрести цветы. А вот студенту одного из иркутских ВУЗов аферисты сообщили, что на него пытаются оформить кредит, и он, проведя операции с картой, перевел преступникам 147 тысяч рублей.

- Всего, за сутки, Приангарья отдали мошенникам 3,7 млн.рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские в очередной раз предупреждают, что до конца года аферисты будутособенно активными. Они продолжат обзванивать сибиряков, либо рассылать им сообщения о попытке кражи с банковской карты, а также размещая выгодные предложения при покупке одежды или цифровой техники в социальных сетях и на сайтах бесплатных объявлений.