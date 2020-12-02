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Учительница из Иркутска «подарила» мошенникам 2,5 миллиона рублей

А 66-летняя пенсионерка отдала воздыхателю из «Америки» 126 тысяч рублей
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Мошенники Иркутской области продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. Только за прошедшие сутки аферисты развели на деньги сразу 18 (!) сибиряков.

Одну из самых больших сумм в 2,5 миллиона рублей преступникам «подарила» учительница из Иркутска, которая наоборот пыталась подзаработать денег, играя на бирже. А вот 66-летней пенсионерке разбил сердце мужчина с сайта знакомств, с которым она переписывалась в сети. Он представлялся благотворителем из Америки и направил ей посылку из Германии. Для получения подарка попросил произвести серию платежей. Доверчивая сибирячка отправила 126 тысяч рублей, после чего фальшивый «америкэн-бой» исчез.

Владелец кофейни заплатил мошеннику, сообщившему, что к нему едут специалисты «санэпидемстанции». Для проверяющих нужно было приобрести цветы. А вот студенту одного из иркутских ВУЗов аферисты сообщили, что на него пытаются оформить кредит, и он, проведя операции с картой, перевел преступникам 147 тысяч рублей.

- Всего, за сутки, Приангарья отдали мошенникам 3,7 млн.рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские в очередной раз предупреждают, что до конца года аферисты будутособенно активными. Они продолжат обзванивать сибиряков, либо рассылать им сообщения о попытке кражи с банковской карты, а также размещая выгодные предложения при покупке одежды или цифровой техники в социальных сетях и на сайтах бесплатных объявлений.

Криминал